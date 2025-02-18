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Eğitim
AA 18.02.2025 11:50

"Kütüphanelerdeyiz" projesiyle öğrencilerin okuma kültürü geliştirilecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda "Kütüphanelerdeyiz" projesi hayata geçiriliyor. Projeyle, öğrencilerin kütüphaneleri tanıması ve kütüphanelerdeki çeşitli atölyelerin öğrenim için kullanılması da amaçlanıyor.

"Kütüphanelerdeyiz" projesiyle öğrencilerin okuma kültürü geliştirilecek

MEB'den yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan Türkçe dersi öğretim programı, öğrencilerin dili yetkin bir şekilde kullanmasını, Türkçe'nin zenginliklerini keşfetmesini ve dil aracılığıyla Türk kültürünü ve değerlerini benimsemesini hedefliyor.

Bu doğrultuda, öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmesi, kütüphaneleri tanıması ve kütüphanelerdeki çeşitli atölyelerin öğrenim için kullanılması amacıyla MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde "Kütüphanelerdeyiz" projesi hayata geçirildi.

Projeyle, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneleri düzenli olarak ziyaret etmesi ve kütüphanelerin işleyişini yakından tanıması hedefleniyor.

Ayrıca, atölyesi bulunan kütüphanelerin, öğrenciler için okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılması da amaçlanıyor.

Dersler kütüphanelerde uygulamalı olarak işlenecek

Proje kapsamında, öğrenciler için kütüphanelere ziyaret planları oluşturulacak ve kütüphane çalışanlarının rehberliğinde bu kurumların işleyişi tanıtılacak. Ayrıca araştırma yapmak isteyen öğrencilere kitap ödünç alma ve iade süreçleri hakkında bilgi verilecek. Okulların belirlediği ders içerikleri, atölye bulunan kütüphanelerde uygulamalı olarak işlenecek.

"Kütüphanelerdeyiz" projesi, merkezi olarak tanımlanarak programa katılımcı öğrencilerin "sosyal etkinlik modülü"ne kayıtları sağlanacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı
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