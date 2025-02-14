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Eğitim
AA 14.02.2025 16:34

Temel eğitim kademelerinde enerji verimliliği desteklenecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, enerji verimliliğini desteklemek için temel eğitim kademelerinde "Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul" projesinin başlatılacağını duyurdu.

Temel eğitim kademelerinde enerji verimliliği desteklenecek

Milli Eğitim Bakanı Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okulların hem çevreyi koruyacağı hem de çocukların sürdürülebilir yaşam becerileri kazanmasını sağlayacağı projenin başlatılacağı bilgisini verdi.

Tekin, eğitimde sürdürülebilirlik ve çevre bilinci anlayışını merkeze alan projeye yönelik, "Enerji verimliliğini desteklemek, verimliliği ve sürdürülebilir çevre koşullarını sağlamak amacıyla temel eğitim kademelerindeki resmi okullarımızda 'Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul' projesini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi" verilecek

Bakan Tekin, okulların belirleyici tasarımlarını hayata geçireceği işler sonucunda "Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Etiketi" almaya hak kazanacağını belirtti.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin Enerji Tasarrufu
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