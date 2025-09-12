KPSS maratonu Alan Bilgisi sınavlarıyla devam edecek

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2025 KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 13 Eylül Cumartesi saat 10.15'te, 2. oturum (Hukuk, İktisat, Maliye) aynı gün 14.45'te başlayacak.

Her iki oturumda da adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Birinci oturum saat 12.45'te, ikinci oturum 17.15'te sona erecek.

KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 14 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. Üçüncü oturum 12.55'te sona erecek.

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Oturumlarda ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

KPSS Alan Bilgisi oturumlarında adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. Sınavlarda adaylara, çoktan seçmeli 40'ar soru sorulacak ve istatistik testi için 60 dakika, diğer testler için 50'şer dakika süre verilecek.

Nüfus müdürlükleri açık olacak

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık olacak.

Sınav sonuçları 10 Ekim'de açıklanacak. KPSS A Grubu sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. 2027-KPSS A Grubu sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla 2025-KPSS A Grubu sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

Alan Bilgisi oturumlarına 127 bin 307 aday başvurdu

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 30 ilde, 35 sınav merkezinde uygulanacağını belirtti.

Birinci oturuma 35 bin 4, ikinci oturuma 51 bin 666, üçüncü oturuma ise 40 bin 637 aday olmak üzere 127 bin 307 adayın sınava başvurduğunu bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Sınavlar için 345 bina, 4 bin 538 salon kullanılacak. Toplam 16 bin 996 kişi hafta sonu görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 377 emniyet görevlisi sahada olacak. Oturumlara 388 engelli aday başvurdu. Bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1167 aday bu haktan yararlandı. KPSS alan oturumlarına katılacak adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar dilerim."