Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
KPSS Alan Bilgisi ikinci oturumu sona erdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi ikinci oturumu sona erdi. Alan Bilgisi üçüncü oturumu, yarın saat 10.15'te başlayacak.
ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da düzenlenen oturumların iptal edilmesinin ardından ertelenen 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi ikinci oturumunda adaylara hukuk, iktisat, maliye testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 150 dakika süre verildi.
KPSS Alan Bilgisinin üçüncü oturumu, yarın saat 10.15'te başlayacak. Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te yapılacak.
ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları, 21 Ekim'de açıklanacak.
Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.
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