Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) düzenlediği Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi sabah oturumu tamamlandı.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında düzenlenen oturum saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Toplam 46 bin 467 adayın başvurduğu oturumda 50 soru yöneltildi ve adaylara 150 dakika süre verildi.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında hukuk, iktisat ve maliye alanlarında saat 14.45'te başlayan oturumlar, toplam 150 dakika sürdü.

Oturumlara 63 bin 149 aday başvurdu.

Sonuçlar 29 Ağustos'ta açıklanıyor

Alan bilgisi sınavları pazar günü de devam edecek. Pazar günü adaylar işletme, muhasebe ve istatistik testlerini çözecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı ise 28 Temmuz'da yapılacak. Sabah oturumu saat 10.15'te uygulanacak. İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı da aynı gün 14.45'te düzenlenecek.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.

Kaynak: TRT Haber, AA