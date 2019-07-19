Öğrenciler lise ve üniversitelere giriş sınavlarıyla bilgilerini ortaya koyarak, hayallerini kurdukları okullara girmek için ter döküyor. Kısa adı “BİLSEM” olan Bilim ve Sanat Merkezleri Sınavı ise bunlardan biraz farklı… Bu sınav, ilkokul çağındaki öğrencilerin zihinsel yeterlilikleri ve sanatsal yeteneklerini ortaya çıkarmayı sağlıyor.

BİLSEM’de ilk aşama olan grup tarama uygulamasını geçen öğrenciler için bireysel değerlendirme süreci başladı. İkinci aşamanın sonuçları 9 Ağustos’ta belli olacak. Sonuçların açıklanmasına günler kala BİLSEM’le ilgili merak edilen sorulara cevap aradık.

1. BİLSEM nedir?

BİLSEM devlete bağlı olarak açılan özel eğitim kurumlarıdır. Özel yetenekli çocuklar için eğitim veren bir merkezdir. Amaç, çocukların sahip olduğu bireysel yeteneklerin geliştirilmesini sağlamaktır.

2. BİLSEM sınavına kimler girebiliyor?

Bu sınava ilkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri girebiliyor. Genel zihinsel, resim ve müzik alanında yaşıtlarından farklı olarak başarı gösterenler belirleniyor. Yetenekli öğrenciler, sınıf öğretmenleri tarafından saptanarak aday gösteriliyor.

3. BİLSEM’de herkes aynı sınava mı tabi tutuluyor?

Öğrenciler ilk aşamada tablet bilgisayarlar üzerinden grup tarama uygulaması adı verilen bir sınava giriyor. Burada tüm yetenek alanlarındaki öğrencilere sorulan sorular aynı oluyor. Ardından grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrenciler, yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınıyor.

4. BİLSEM’de sınav sonuçları nasıl değerlendiriliyor?

Grup tarama uygulaması aşamasında başarılı olan öğrenciler, bireysel değerlendirmeye alınıyor. Bu değerlendirmeler genel zihinsel, resim ve müzik alanlarında ayrı ayrı yapılıyor. Barajı geçen öğrenciler, BİLSEM’e girmeye hak kazanıyor.

5. BİLSEM, her şehirde bulunuyor mu?

İlki 1996’da kurulan BİLSEM, Türkiye’nin bütün şehirlerinde var. Hatta nüfusun yoğun olduğu illerde birden fazla merkez bulunuyor.

6. BİLSEM’de nasıl bir eğitim programı uygulanıyor?

Öğrenciler BİLSEM’e kayıt yaptırdıktan sonra ilk olarak düzeyleri belirleniyor. Ardından beş aşamalı bir eğitim alıyorlar. Eğitimler, uyum (oryantasyon) programı, destek eğitimi programı, bireysel yetenekleri fark ettirme programı, özel yetenekleri geliştirme programı ve proje üretimi/yönetimi programı başlıkları altında veriliyor.

7. BİLSEM’in örgün eğitim kurumlarından ne farkı var?

Okullarda verilen eğitim dışında farklı bir program uygulanıyor. Amaç belli bir alanda özel yeteneği olan öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabilmek. Böylece çocukların hem kendilerine hem de topluma katkıda bulunmaları sağlanıyor.

8. BİLSEM’de eğitimler hangi zaman dilimlerinde veriliyor?

BİLSEM’de eğitim üç dönem halinde veriliyor. Birinci dönem eylül-ocak ayları arasında yapılıyor. İkinci dönem şubat-haziran ayları arasında, üçüncü dönem ise temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşiyor.

9. BİLSEM’de eğitimler hangi saat dilimleri arasında veriliyor?

Bu, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu okulun ders saatlerine göre değişkenlik gösteriyor. Öğrenciler, duruma göre sabah ya da öğleden sonraları BİLSEM’e geliyor. Tam gün okulda bulunan öğrenciler için ise akşam saatlerinde eğitimler mevcut.

10. BİLSEM’e devam eden öğrencilerin başarısı nasıl ölçülüyor?

Eğitimlerde herhangi bir sınav ya da not uygulaması yok. Her aşamada gözlem formları yazılarak öğrencilerin başarısı izleniyor. Programı tamamlayan öğrencilere bir bitirme belgesi veriliyor.

Kaynak: www.bilsemonline.com