ÖSYM tarafından, YKS'de TYT ile Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık'tan 1'er, Yabancı Dil'den ise 5 birincinin çıktığı bildirildi.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamada 2019-YKS tercih işlemlerinin, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacağı belirtildi.

Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak yapabilecek.

Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

2019-YKS TERCİH KILAVUZU

ÖSYM'den öğrencilere tercih uyarısı

ÖSYM tercih yapacak öğrencileri uyardı. Buna göre, tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor.

‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunması gerekiyor. Koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalı.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlamalı. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalı.

Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak

Başvuru merkezlerinden ise tercih işlemi yapılmayacak. Ayrıca ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

ÖSYM, "adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve kimseyle paylaşmamaları" uyarısında bulundu. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisinin sorumlu olacağı belirtildi.

Kaynak: TRT Haber