Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 17 Temmuz'da açıklandı.

Sınav sonucuna göre ilk 100'e giren öğrenciler arasında 17, ilk 1000'de ise 103 imam hatip lisesi öğrencisi bulunuyor. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Ahmet Selim Gül ise eşit ağırlık puan türünde Türkiye ikincisi oldu.

Ortaokulların yeniden açılmasından sonra lisede de program çeşitliliğine gidilen Anadolu imam hatip liselerinden başarılar art arda geliyor.

Liselere Giriş Sistemi kapsamında yapılan merkezi sınavda, 24 öğrencinin tüm soruları doğru yaparak tam puan almasının ardından, aynı başarı üniversiteye giriş sınavlarında da devam etti.

Proje okulları ilk mezunlarını veriyor

İmam hatip liselerinde “Hedef 2020” projesi öncesinde elde edilen başarı, gelecekteki başarılar adına da umut kaynağı oldu.

2019-2020 eğitim öğretim yılında imam hatipler arasında fen ve sosyal bilimler programı uygulayan proje okulları ilk mezunlarını verecek. Proje kapsamında, bu okulların çok daha büyük başarılar elde etmesi bekleniyor.

YKS'de ilk 100'e giren 17 kişi ise şöyle:

Eşit ağırlıkta, Ahmet Selim Gül 2'nci, Mehmet Hasan Yacı 10'uncu, Rana Sökmen 14'üncü, Ömer Tarık Türk 25'inci, Erkam Salih Büyükdinç 44'üncü, Elif Büşra Turhan 80'inci, Recep Taha Duman 96'ncı oldu.

Sözelde, Muhammed Akif Aydın 3'üncü, Ömer Faruk Büyükaslan 10'uncu, Ömer Tarık Türk 43'üncü, İkbal Nur Taşdelen 54'üncü, Ali Said Terzi 57'nci, Mehmet Fatih Tiftik 69'uncu, Burak Selim Alireisoğlu 91'inci oldu.

Yabancı dilde, Muhammed Akdu 14'üncü, Mehmet Fatih Tiftik 51'inci, Mustafa Kılavuz 79'uncu oldu.

Kaynak: TRT Haber