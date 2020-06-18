İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, koronavirüs önlemleri altında 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ilgili öğrenciler ve ailelerinin merak ettiği tüm konuları açıkladı.

Yazıcı, koronavirüs nedeniyle, karantinada bulunanlar da dahil hiçbir öğrencinin sınava girmesinin engellenmeyeceğini söyledi.

"Tüm öğrenciler adına sınava başvurduk"

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler eğitim sisteminde büyük değişikliklere neden oldu.

Uzaktan eğitim modeliyle eğitim öğretim dönemini tamamlayan öğrenciler, 20 Haziran Cumartesi günü LGS için ilk kez kendi okullarına gidecek.

[Fotoğraf: DHA]

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, bu sene sınava girecek olan öğrencilerin hepsini, doğrudan e-okul üzerinden başvuru yapmış olarak kabul ediklerini belirterek, “Bizler İstanbul’daki 281 bin öğrencimizin sınava girmek isteyeceğini varsayarak girişlerini otomatik olarak bakanlığımız tarafından yapılmasını sağladık. Bu sebeple öğrenciler sınav günü giriş belgelerini masaların üzerinde bulabilecekler. Yine bu sene 15 yaşını dolduran öğrencilerimizin nüfus cüzdanlarında fotoğraf olması gerekliliği şartı aranmayacak” dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Her sınıfımızda el temizliği için dezenfektanlar ve peçete bulunacak"

“Olabildiği kadar sınav merkezlerimizde hareketliliğin ve yoğunluğun azalmasını istiyoruz" diyen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Zaten öğrencilerin sınav merkezleri öğrenim gördükleri okullar olarak belirlendi. Tabii birçok gerekçeyle evlerinden uzakta olan öğrencilerimiz oluyor. Bu çerçevede velilerimizin ihtiyaç duymaları halinde tabii ki de öğrencilerimizi okullarına getirebilecekler. Aynı zamanda öğrencilerin maskeli olarak okula gelmeleri de önemli bir unsur. Bizler zaten okul binaların girişinde gerekli önlemler aldık. Girişlerde maske olacak. Ayrıca her sınıfımızda el temizliği için dezenfektanlar ve peçete bulunacak. Öğretmenlerimiz sınav evraklarını dağıtım işlemlerini yaparken mutlaka eldiven takacaklar. Ve öğretmenlerimiz sınav boyunca maskelerini çıkarmayacaklar. Öğrenciler ise sınav başladıktan sonra eğer isterlerse maskelerini çıkartabilecekler. İlk oturum sonrası öğrenciler masalarından kalkmadan önce maskelerini takacaklar. Yine bu oturum arasında öğrencilerimiz için bahçede rehber öğretmenleri ve yedek gözetmen bulunacak.”

[Fotoğraf: DHA]

"Hiçbir öğrencimiz Covid-19 karantinasında olduğu için sınava girmesi engellenmeyecek"

Sınav esnasında diyabet hastası öğrencilerin yanlarında meyve suyu veya yiyecek bulundurabileceklerin belirten Yazıcı; şöyle devam etti:

“Bizler için ortak alanlar çok önemli özellikle sınıfların kapıları, öğrencilerin oturdukları mekanlar, tekrar tekrar dezenfekte edilecek. Herhangi bir bulaşma söz konusu olmaması için sınav sonrası öğrencilerin dağılımı da çok önemli. Yoğunluk oluşmaması için bu konuda velilerimizden de aynı anlayışı bekliyoruz. Özellikle Covid-19 hastası olan ve karantinada bunlar çocuklarımızın velileri bize başvuruda bulundular. Bizler de bu çocuklarımız için hem Anadolu hem de Avrupa yakasında okullarımızı belirledik. Öğrencilerimizin sınavlarını burada en iyi şekilde tek kişilik salonlarda gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda okullarımızda birer sağlık görevlisi de bulunmasını talep ettik.

[Fotoğraf: AA]

Sağlık Bakanlığımızca da gerekirse ambulans desteği sağlanması üzere konuştuk. Hatta sınav günü yeni ortaya çıkan ve bizim de okulda tespit ettiğimiz bir durum olursa, yine ayrı bir sınıfta gerekli önlemler alınarak öğrencilerimiz sınavın uygulamasını gerçekleştireceğiz. Hiçbir öğrencimiz Covid-19 karantinasında olduğu için sınava girmesi engellenmeyecek bütün öğrencilerimiz sınava girebilecekler. Gereken şartları oluşturacağız hastanede olan öğrencimiz gerekirse hastanede, önceden bizlere başvurulmuş öğrencimiz için ise tek sınıflarda sınava girebilecekler.”