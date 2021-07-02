Betül ve Aytül Arslan tek yumurta ikizleri. Konya'da yaşayan Mustafa ve Hatice Arslan çiftinin 3 çocuğundan ikisi.

İkizler, bugüne kadar birbirlerinden hiç ayrılmadı. 2015'te birlikte başladıkları Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinden yine birlikte mezun oldular.

24 yaşındaki ikizler mezun oldukları Tıp Fakültesinin bölüm birinciliğini paylaştılar.

İkizler mutluluklarını paylaştı

Betül bugüne kadar ikizinden büyük destek gördüğünü söyleyerek duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu altı senelik çok zor süreçti. Bana en büyük destekçim ikizim Aytül'dür. Onunla beraber bu şekilde güzel bir şekilde tamamladık. Hem fakültemizin okul birincisi olmanın gururunu yaşıyorum. Hem de bu birinciliğimi ikizim Aytül’le beraber paylaştığım için çok mutluyum"

Aytül de aynı şekilde ikiziyle böyle bir başarıyı paylaştığı için mutlu olduğunu anlattı:

"Tıp fakültesi gibi zorlu bir süreci birincilikle bitirdiğim için gerçekten tarif edilemez duygular içindeyim. Hele ki bu birinciliği ikizim Betül Arslan'la paylaştığım için çok mutluyum. Çok gururluyum"

Arslan ailesi ikizlerin başarısının haklı mutluluğunu yaşıyor.

Betül ve Aytül Arslan kardeşler düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Arkadaşlarıyla birlikte kep atarak, mezuniyetin mutluluğunu yaşadı.