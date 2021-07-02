2020-2021 eğitim öğretim yılı sona eriyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün yaz tatiline girecek. Ancak, okullar kapanmayacak.

Tatil boyunca "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak.

Telafi eğitimi 5 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. 31 Ağustos'a kadar devam edecek. Eğitimlere katılmak isteyenler için başvurular bugün sona eriyor.

Telafi eğitimlerine; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyeler ve halk eğitim merkezleri de destek verecek.

Dijital karneler erişime açıldı

Öğrenciler bu programlarla sosyal ve psikolojik açıdan desteklenecek. Katılım ise gönüllülük esasına bağlı olacak.

Okul öncesi eğitimden yararlanamayanlar için bu süreçte yaz okulları da açık olacak.

İkinci sınıfa geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak.

Öğrencilerin karne ve başarı belgeleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açıldı. Talep eden öğrencilere basılı karneleri bugün okul müdürlüklerince verilebilecek. Sorumluluk sınavları da bugün tamamlanacak.