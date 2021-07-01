Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 14:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DGS giriş belgeleri erişime açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
11 Temmuz'da uygulanacak olan meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine dikey geçiş sınavı (2021-DGS) adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak 2021-DGS için adayların, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı da hatırlatıldı.
Etiketler: ÖSYM Sınav Takvimi
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