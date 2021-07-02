Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YÖKDİL başvuruları başladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
29 Ağustos'ta yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için başvurular başladı. Başvuru süresi 12 Temmuz'da sona erecek.
Açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı.
Bugün başlayan sınava başvuruları 12 Temmuz'a kadar sürecek.
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yüz yüze, ÖSYM'nin internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından da çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.
29 Ağustos'ta yapılacak YÖKDİL'e başvuruda adaylardan HES kodu bilgisi alınacak.
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