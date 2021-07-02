Açıklama Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı.

Bugün başlayan sınava başvuruları 12 Temmuz'a kadar sürecek.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezlerinden yüz yüze, ÖSYM'nin internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından da çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

29 Ağustos'ta yapılacak YÖKDİL'e başvuruda adaylardan HES kodu bilgisi alınacak.