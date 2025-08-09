Açık 31.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
TRT Haber 09.08.2025 13:44

Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi

YÖK Başkanı Erol Özvar 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajının 125 bin olarak belirlendiğini açıkladı.

Hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlendi

YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 

"Danıştay 8. Dairesi, Yükseköğretim Kurulumuzun hukuk fakültelerine girişte başarı sıralaması barajını 100 bin olarak belirleyen kararının “2025-YKS'den itibaren geçerli olmak üzere” ibaresine yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Bu karara binaen 2025-YKS tercih sürecinde hukuk fakültelerine giriş başarı sıralaması barajı 125 bin olarak belirlenmiştir. Adaylarımız hukuk fakültesi tercihlerini 125 bin baraj sıralamasına göre yapabilecektir. Tercih işlemlerine ilişkin ÖSYM sisteminde gerekli güncelleme çalışmaları devam etmektedir ve güncel tercih sistemi gün içerisinde açılacaktır.

Bilindiği üzere tercih süreci 13 Ağustos’a kadar devam edecektir. Tercihini yapmış olanlar listelerini yeniden düzenleyebilecek ve adaylarımız için herhangi bir mağduriyet söz konusu olmayacaktır. Bu vesileyle tüm adaylarımıza başarılar diliyor, tercihlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.".

ETİKETLER
YÖK Hukuk
Sıradaki Haber
Özel Yetenek Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:49
Güney Kore: Kuzey Kore, sınırdaki bazı propaganda hoparlörlerini kaldırmaya başladı
13:52
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Azerbaycan-Ermenistan anlaşmasına destek
13:38
Bakan Uraloğlu: 509 tarihi köprüyü kültür mirasımıza kazandırdık
13:42
Bakan Göktaş: Koruyucu aile modelimizi güçlendirmeye devam edeceğiz
13:32
Küresel piyasalar veri gündemine odaklandı
13:33
Çanakkale'de hasar tespit çalışmaları başladı
Elmalı'nın arı serenleri zamana direniyor
Elmalı'nın arı serenleri zamana direniyor
FOTO FOKUS
Gaziantep'te bina yangını: 15 kişi dumandan etkilendi
Gaziantep'te bina yangını: 15 kişi dumandan etkilendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ