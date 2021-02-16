Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 10:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hukuk fakülteleri için başarı sıralaması yükseltildi
[Fotoğraf: AA]
YÖK, 2022-YKS yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirmelerinde geçerli olmak üzere hukuk fakültelerine girişte aranan başarı sıralaması şartını 125 binden 100 bine yükseltti.
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