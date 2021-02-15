Türkiye’nin dört bir yanında kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sonrası bazı illerde eğitime ara verilmesi kararı alındı. Bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitim de bazı illerde kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Peki, hangi illerde kar tatili uygulanacak? İşte, kar tatili uygulanacak iller:

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.

Vali Yerlikaya, açıklamasında şu bilgileri verdi:

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personeli de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın, belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kocaeli

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde pazartesi ve salı günü yoğun kar yağışı ve fırtına beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, öğretmen ve öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 17 Şubat'a kadar ertelendiği duyuruldu.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın 2 gün idari izinli sayılacakları kaydedildi.

Bursa

Bursa Valiliği, bazı okullarda bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitimin, yoğun kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendiğini açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda kar yağışı ve ulaşım alanında oluşabilecek riskler değerlendirildi.

Toplantıda bir dizi kararın alındığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yüz yüze eğitime başlamasına karar verilen resmi ve özel okullar ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı ve gündüzlü Kuran kurslarının yüz yüze eğitime başlama kararının 2 gün ertelenmesine, yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarımızda eğitime uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine, özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde de eğitime 2 gün ara verilmesine karar verilmiştir."

Düzce

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet Atay başkanlığında olağanüstü toplandı.

Kentteki kar yağışının yoğunlaşarak devam etmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle buzlanma, ulaşımda aksama ve don olayı gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 15-16 Şubat'ta il merkezinde ve tüm ilçelerdeki resmi ve özel ana okullarının, ilkokulların, ortaokulların yüz yüze eğitime başlama faaliyetlerinin 2 gün süre ile ertelenmesine ve okullarımızda uzaktan eğitime devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

Açıklamada, rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakımevleri, yaygın eğitim kursları ve tüm resmi ile özel kursların yüz yüze eğitimlerine de 2 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamileler ile engelli personelin 2 gün idari izinli sayılacağı da duyuruldu.

Çanakkale

Çanakkale'de kar yağışı nedeniyle il genelinde okullarda bugün yüz yüze eğitim yapılamayacak.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullardan/kurumlardan yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 15 Şubat Pazartesi günü için 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli çalışanlar ile hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kastamonu

Kastamonu'da etkisini artırması beklenen kar nedeniyle bugün yüz yüze eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden il merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedildi.

Bolu

Bolu Valisi Ahmet Ümit, bugün bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiğini açıkladı.

Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın, kentte yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alındığını belirtti.

Ümit, il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildiğini de duyurdu.

Tekirdağ

Tekirdağ'da yoğun kar, buzlanma ve ulaşımda oluşması muhtemel riskler nedeniyle bugün başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiği açıklandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı.

Karara göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okullarda bugün başlayacak yüz yüze eğitim 2 gün süreyle ertelendi.

Söz konusu okullardaki eğitim, 2 gün boyunca uzaktan yapılacak.

Edirne

Edirne ve bazı ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Kar nedeniyle Hıfzısıhha Kurulları merkez ilçe ile Keşan, Enez, İpsala, Uzunköprü ve Havsa ilçelerine bağlı köy okullarında bugün başlaması planlanan eğitime 1 gün ara verilmesi kararı aldı.

Balıkesir

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kar yağışının devam etmesi ve ulaşımda aksamalar oluşabileceği ihtimali üzerine, bugün başlaması planlanan resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokulların eğitim faaliyetlerinin 1 gün ertelendiğini açıklandı.

Bu okullarda yüz yüze eğitiminin 16 Şubat Salı günü başlayacağını belirten Şıldak, "Ayrıca hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelimiz 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Bütün öğrencilerimize sağlık ve başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sakarya

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'da 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin kar yağışı sebebiyle 1 gün tatil edildiğini açıkladı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, ilde Cumartesi gecesinden itibaren etkili olmaya başlayan ve bugün de sürecek olan kar yağışı sebebiyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okul ve kurumlardan, yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Vali Kaldırım ayrıca, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan engelli personel ile hamile personelin de pazartesi günü idari izinli sayılacağını açıkladı.

Zonguldak

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı beklendiğinden 15 Şubat Pazartesi günü başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 gün süreyle ertelendiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı beklendiğinden ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yüz yüze eğitime yönelik karar aldı.

Buna göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı özel ve resmi okulların 15 Şubat pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitiminin 1 gün süreyle ertelenmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu okullardaki eğitim, o gün uzaktan yapılacak.

Yalova

Yalova'da bazı okullarda yarın başlaması planlanan yüz yüze eğitim, kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde taşımalı ve köy okullarında eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde yaşanan olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde taşımalı eğitim ile eğitime devam edecek öğrencilerin eğitim gördüğü köy okullarında 15 ve 16 Şubat tarihlerinde eğitime 2 gün ara verilmiştir" denildi.

Kütahya

Kütahya Valisi Ali Çelik, yarın başlaması planlan yüz yüze eğitimin kar yağışı nedeniyle 1 gün ertelendiğini duyurdu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde gerçekleşen kar yağışının devam edeceği öngörüldüğünden ulaşımdaki aksamalar göz önüne alınarak 15 Şubat Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak resmi ve özel anaokulu, ilkokul ve ortaokullarımızın eğitim faaliyetleri ilimiz genelinde 1 gün süreyle ertelenmiştir" bilgisini verdi.

Uşak

Uşak'ta gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi.

Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın günün ilk saatlerinden itibaren, ani ve sert sıcaklık düşüşleriyle birlikte kar yağışının başlayacağı ve yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Bartın

Bartın'da da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim 1 gün ertelendi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak yarın yüz yüze eğitime başlanması planlanan tüm okul ve kurslarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Ayrıca il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Sinop

Sinop'ta etkisini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 1 gün ertelendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde 15 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı beklendiğinden kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, tüm sınıflarda eğitime uzaktan devam edileceği kaydedildi.



