Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrencilerin bir bölümü okullarına kavuşacak.

Köy okulları ve ana sınıfları 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak.

Bu süreçte salgın önlemlerine mutlaka uyulmalı. Bunun için ailelerin de çocuklarını önlemler konusunda bilgilendirmesi gerekiyor.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yasemen Taner, "Maske takmanın önemli olduğu aksi takdirde okula gidemeyeceğimiz günlerin geri gelebileceğini söylenmesi bence olumlu olacaktır çocukların kendilerini ve çevrelerini koruması açısından" dedi.

Uzmanlara göre kuralların ve kuralara uymanın önemi yaş gruplarına göre anlatılmalı.