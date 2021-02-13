Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 18:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Uzmanlardan ailelere yüz yüze eğitim tavsiyesi: Çocuklar bilgilendirilmeli
[Fotoğraf: DepoPhotos ]
Köy okulları ve ana sınıfları 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlıyor. Yüz yüze eğitimin devamlılığını sağlamak, önlemlerin sıkı bir şekilde uygulanmasından geçiyor. Maske, mesafe ve hijyen çocuklara nasıl anlatılmalı? İşte uzmanından ailelere öneriler
Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrencilerin bir bölümü okullarına kavuşacak.
Köy okulları ve ana sınıfları 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlayacak.
Bu süreçte salgın önlemlerine mutlaka uyulmalı. Bunun için ailelerin de çocuklarını önlemler konusunda bilgilendirmesi gerekiyor.
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yasemen Taner, "Maske takmanın önemli olduğu aksi takdirde okula gidemeyeceğimiz günlerin geri gelebileceğini söylenmesi bence olumlu olacaktır çocukların kendilerini ve çevrelerini koruması açısından" dedi.
Uzmanlara göre kuralların ve kuralara uymanın önemi yaş gruplarına göre anlatılmalı.
Sıradaki Haber
"1000 meslek lisesine 1000 kütüphane" projesi hayata geçiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz