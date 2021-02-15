Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
YÖKDİL başvuruları bugün sona erecek
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için başvuru süresi bugün sona eriyor. Başvurular, saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2021 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL/1) sınavı başvurularının son gününün 15 Şubat olduğu duyurdu.
Açıklamada, internet aracılığıyla yapılacak bireysel başvuruların bugün 23.59'a kadar gerçekleştirilebileceği söylendi.
Etiketler: YÖK
Sıradaki Haber
Eğitime kar engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz