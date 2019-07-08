Hüsnühat, ebru, minyatür, kat'ı, cilt, çini, tezhip...

Geleneksel sanat dallarının geleceğe taşınması için farklı çalışmalar yapılıyor. Bunlardan biri de Milli Eğitim Bakanlığının kurduğu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yürütülecek.

İstanbul'da kurulan lisedeki derslere, alanında dünyaca ün yapmış duayen sanatçılar girerek bir ilki gerçekleştirecek.

"Öğrenciler unutulmuş bir sahayı gün yüzüne çıkaracak"

Derse girecek eğitmenlerden kalem işi sanatçısı Doç. Dr. Kaya Üçer, öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında kişisel sergi açabileceklerini söyleyerek, "Ayrıca üniversitede akademisyen olmalarının da yolu açık" dedi.

Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, lisenin, yıllardır hayal ettiği bir proje olduğunu belirtti.

"Öğrencilerle bir araya gelerek konferanslar, dersler, uygulamalı eğitimler yapacağım."

Derslere girecek bir diğer sanatçı ise Melike Kazaz. Cilt sanatçısı Kazaz, öğrencilerin unutulmuş bir sahayı gün yüzüne çıkaracaklarını anlattı ve şunu söyledi:

"Biz de artık kendi içimizde değil bu sanatlarımızı dünyaya açmış olacağız."

Kaynak: AA