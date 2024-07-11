Geleceğin öncüsü olma yolunda: Yapay zeka lisesi

Teknolojinin hızla ilerlemesi, pek çok sektörde iş yapış biçimlerini köklü bir şekilde değiştiriyor. Bu değişim, ülkemiz için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Teknolojik yeniliklere öncülük etme hedefiyle, Milli Eğitim Bakanlığı ve Teknopark İstanbul ortaklığında Türkiye'nin ilk yapay zeka lisesi için düğmeye basıldı.

Genç nüfusun teknoloji alanlarında iyi eğitilmesi ve bu potansiyelin ülkemizin teknoloji liderliğine dönüştürülmesi hedefleniyor. Daha önce siber güvenlik lisesi yine Teknopark İstanbul’da kurulmuş ve en başarılı öğrencilerin tercihi olmuştu. Yapay zeka lisesinin de başarılı öğrencilerin ilgi odağı olması bekleniyor. Henüz çalışmaları yapılan projenin bir sene sonra tamamlanması amaçlanıyor.

Yapay zeka teknolojileri, sundukları önemli fırsatlar ve kolaylıkların yanı sıra birçok tehdit ve tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Bu teknolojilerin stratejik öneminin farkında olan yetkililer, genç nesillerin bu alanda iyi eğitilmeleri gerektiğine inanıyor.

Teknopark İstanbul vadisinde açılması planlanan okul, Teknopark İstanbul’un tüm bilgi birikiminden faydalanacak.

Bu okulda, makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme (NLP), yapay sinir ağları, algılayıcılar ve görüntü işleme gibi birçok alt başlıkta dersler verilecek. Dr. Mehmet Akif Özyurt

“Gençlerimizi çok iyi yetiştirmemiz gerekli"

Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Akif Özyurt, lisenin kurulma amacını şöyle açıklıyor:

"Teknolojik yeniliklere öncülük edebilmek, ülkemiz için büyük önem arz ediyor. Bu öncülük, genç nüfusumuzun yeni gelişen teknoloji alanlarında iyi eğitilmeleri ile mümkün olabilir. Yapay zeka teknolojileri, ülkeler için geleceğin stratejik alanlarının başında geliyor. Bu nedenle gençlerimizi bu alanda çok iyi yetiştirmemiz gerekli."

Eğitim içeriği nasıl olacak?

Yapay zeka, aslında çok çeşitli uzmanlık alanları ve tekniklerini kapsayan genel bir tabir. Özyurt, okulda öğretilmesi planlanan ders içeriklerini şöyle sıralıyor:

“Bu okulda, makine öğrenimi, derin öğrenme, doğal dil işleme (NLP), yapay sinir ağları, algılayıcılar ve görüntü işleme gibi birçok alt başlıkta dersler verilecek. Teknopark İstanbul bünyesindeki firmalar, yapay zeka alanında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor ve bu deneyimler müfredatın oluşturulmasında büyük rol oynuyor.”

“Müfredat çalışması sürdürülüyor”

Siber Güvenlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni işaret eden Dr. Özyurt, bu modelin yapay zeka lisesinde de yararlı olacağını söyleyerek şöyle devam ediyor:

“Bu okul yapay zeka lisesi için de bir model oluşturuyor. Okulun başarı seviyesi de oldukça yüksek. Yüzde 1’lik dilimdeki başarılı öğrencilerin tercihi oluyor. Yapay zeka lisesi için de uzmanların katılımıyla yapay zeka alanlarının tüm alt dallarını kapsayacak biçimde Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonunda bir müfredat çalışması sürdürülüyor.”

Temel hedef, Türkiye’de eğitime yön verecek önemli çalışmalardan biri olmaya aday yapay zeka lisesiyle, gençleri geleceğin bilimsel ve teknolojik gelişmelerine hazırlamak.

Amaç, küresel rekabette öne çıkmak

Özyurt, asıl hedefin gençleri geleceğin bilimsel ve teknolojik gelişmelerine hazırlamak olduğunu vurguluyor. Yapılan çalışmaların küresel rekabette oldukça önemli olduğunu belirtiyor:

“Teknopark İstanbul, Türkiye'nin derin teknoloji içeren projelerinin önemli paydaşlarından biri olarak, teknoloji odaklı mesleki eğitime büyük destekler sağlıyor. Yerli ve yabancı 550'den fazla firma ve 10 binden fazla Ar-Ge mühendisinin bulunduğu yerleşkede, teknoloji odaklı mesleki eğitime büyük önem veriliyor.

Temel hedef, Türkiye’de eğitime yön verecek önemli çalışmalardan biri olmaya aday yapay zeka lisesiyle, gençleri geleceğin bilimsel ve teknolojik gelişmelerine hazırlamak. Bu okul, eğitimli ve donanımlı bireyler yetiştirerek ülkemizi küresel rekabette öne çıkaracak çalışmalar yapmayı amaçlıyor.”

Yetkililer, bu ve benzeri teknoloji temelli mesleki ve teknik liselerin sayısının ülke genelinde artırılması gerektiğine inanıyor. Yapay zeka lisesinin kurulumu, Türkiye'nin teknoloji alanındaki eğitimde de öncü olma yolunda atılan önemli bir adım olarak görülüyor.