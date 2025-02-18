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Eğitim
TRT Haber 18.02.2025 19:28

Engelli öğretmen ataması için takvim açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre, 1381 engelli öğretmen ataması için takvimi açıkladı.

Engelli öğretmen ataması için takvim açıklandı

Engelli Öğretmen Adaylarının Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu doğrultusunda toplam 1381 kontenjan için engelli öğretmen atamasının yapılacağına ilişkin duyuru personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Bu kapsamda, 2022 ve/veya 2024 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS-Lisans) katılan adaylar arasından puan üstünlüğüne göre, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre atama gerçekleştirilecek.

Başvurular, “ön başvuru” ve “tercih başvurusu” olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Başvurular, elektronik ortamda alınacak.

Adaylar birinci aşamada 24 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleriyle başvuruda bulunacaklar.

Ön başvurusu onaylanan adaylar, ikinci aşamada 16 Nisan- 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercihte bulunabilecek. Atamalar, 30 Nisan 2025 tarihinde yapılacak.

Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacaklar.
 

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