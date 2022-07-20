ÖSYM'den yapılan açıklamada, branş bazında sıralamaların, aynı alanda sınava giren adayların kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan sağladığı belirtildi.

Adayların, branş bazında sıralamalarını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebileceği kaydedilen açıklamada, 2020-EKPSS'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının da güncellendiği belirtildi.