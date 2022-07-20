Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
EKPSS'de branş bazında sıralamalar erişime açıldı
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2022-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nde erişime açıldı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, branş bazında sıralamaların, aynı alanda sınava giren adayların kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan sağladığı belirtildi.
Adayların, branş bazında sıralamalarını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebileceği kaydedilen açıklamada, 2020-EKPSS'ye katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarının da güncellendiği belirtildi.
Etiketler: EKPSS KPSS Kamu Personel
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