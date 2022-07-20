Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Sonuçlara http://sonuc.osym.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.
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