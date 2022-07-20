2022 YKS’nin tamamlanması ile sınava giren adaylar ve aileleri tercih heyecanı yaşamaya başladı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Tanıtım Koordinatörü Cihan Kuzgun bölüm seçimine karar verdikten sonra tercih sıralaması ile ilgili sıralamaların önemini vurgulayarak, ''Puanınız tercih etmek istediğiniz bölüme yetebilir fakat sıralamanız uygun değilse yerleşme ihtimalinizin düşük olduğunu unutmayınız. Lisans, Ön Lisans fark etmeksizin sıralamaya bakmaktan vazgeçmeyin'' dedi.

Kuzgun tercih sürecinde dikkat edilmesi gereken 10 kritik noktayı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Bölümün çalışma sahalarını iyice araştırın. Sizlere uygun çalışma sahası olan bölümlere karar verdikten sonra istihdam oranlarına bakın. Eğer sizleri tatmin edecekse o zaman o bölümü yazmaya karar verin.Tercih edeceğiniz bölümün bir önceki yıla ait verilerini inceleyin. Kontenjan sayılarını, sıralama ve puan verilerine göz atıp, kendi sıralamanız ile kıyaslamasını yapın.''

Bölümlerdeki kontenjanların artış ve azalışını dikkate almanın oldukça önemli olduğunu söyleyen Kuzgun, “Bölümdeki ve genel kontenjanlardaki artışları göz önüne alın. Artış ve azalış durumlarının sıralamalara etkisi olduğunu unutmayın'' dedi.

''Üniversite ve şehri belirleyin''

Şehir seçiminin önemlini vurgulayan Kuzgun, şunları söyledi:

“Tercih edeceğiniz üniversite ve şehri belirleyin. Üniversitenin ve şehrin yapısına dikkat edin. Sizleri tatmin etmeyecek ve mutlu olmayacağınız yerleri listenizde bulundurmayın. Bölümün akademik kadrosu ve bölümde yapılan çalışmaları inceleyin. Fikir sahibi olmadan listenizde yer vermeyin. Bölümleri tercih ederken laboratuvar veya uygulamalı dersler için uygun alanları kontrol edin. Sizleri tatmin etmeyen yerleri listenize almayın. Erasmus değişim programlarına bakın. Üniversiteler arasındaki protokolleri inceleyin. Üniversitenin, şehrin ve bölümün size sunacağı gelişimleri değerlendirin. Çift anadal ve yandal programları hakkında bilgi sahibi olun. Üniversitelerin burs olanaklarına göz atmayı ihmal etmeyin.''

''Kayıt yaptırmayacaksanız tercih yapmayın''

Kuzgun açıklamasının devamında,”OBP’nin yerleştirme puanına ait sıralamaya etki ettiğini bilin. Eğer üniversiteye kayıt yaptırmayacaksa adayların tercih yapmaması daha sağlıklı olacaktır. Bu sene tercih yapıp yerleşirseniz (açıköğretim dahil) kayıt olmazsanız dahi puanınızın kesileceğini unutmayın” ifadelerini kullandı.

''Sıralama aralıklarını geniş tutun''

Öğrencilere tercih aşamasında önerilerde bulunan Kuzgun, “Kendi sıralamanızın yüzde 15-30 yukarısından başlayarak istek sırasına göre yüzde 50-60 oranında aşağıya indirmeniz yerleşme ihtimalinizi artıracaktır. Birden fazla bölüm tercih listenizde olacak ise eğer, çeşitlilik çok olsun diye çok fazla bölümü listenize almayın. En fazla belirlediğiniz 3 veya 4 bölümü sıralamanıza uygun şekilde listelerinize yerleştirin. 24 tercih hakkınız bulunmaktadır. 24 tercihin hepsini doldurmanız sizler açısından daha sağlıklı olacaktır” diye konuştu.