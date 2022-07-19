Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Üniversitelerin toplam kontenjanı 1 milyon 61 bin 686 olarak belirlendi.
2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı.
2022-YKS Kontenjan Sayısal Verileri'ne göre, ön lisans için toplam 512 bin 881, lisans için 509 bin 164, özel yetenek için 39 bin 641 toplamda 1 milyon 61 bin 686 kontenjan ayrıldı.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, adaylar tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.
Etiketler: YKS
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