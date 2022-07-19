2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, http://osym.gov.tr sitesinde yayımlandı.

2022-YKS Kontenjan Sayısal Verileri'ne göre, ön lisans için toplam 512 bin 881, lisans için 509 bin 164, özel yetenek için 39 bin 641 toplamda 1 milyon 61 bin 686 kontenjan ayrıldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, adaylar tercihlerini 27 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yapabilecek.