Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
TUS başvuruları başladı
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ÖSYM tarafından 4 Eylül'de düzenlenecek Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem başvuruları başladı. Sınava 26 Temmuz'a kadar başvurulabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-TUS 2. dönem ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) 4 Eylül 2022'de yapılacak.
Sınava bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar başvurulabilecek.
Etiketler: Sınav Takvimi ÖSYM Sağlık Çalışanları
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