Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-TUS 2. dönem ve 2022-Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2022-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) 4 Eylül 2022'de yapılacak.

Sınava bugünden itibaren 26 Temmuz'a kadar başvurulabilecek.