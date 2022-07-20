Haber Giriş: 20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
LGS tercihleri için son gün
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonucuna göre yapılacak lise tercihleri bugün saat 17.00'ye kadar yapılabilecek. Sonuçlar 25 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinden ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre öğrenciler, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapıyor.
Adaylar için tercihler, bugün 17.00'de sona erecek.
Sonuçlar, 25 Temmuz'da http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı LGS
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