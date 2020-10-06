Haber Giriş: Kaynak: AA
Ekim ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ekim ayı burs ve kredilerinin yükseköğrenim öğrencilerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, ekim ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını duyurdu.
Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Ekim tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti.
TC Kimlik numarasının sonu ''0'' olanlar 6 Ekim, "2" olanlar 7 Ekim, "4" olanlar 8 Ekim, "6" olanlar 9 Ekim ve "8" olanlar ise 10 Ekim'de ödemelerini alabilecek.
Etiketler: son dakika Mehmet Muharrem Kasapoğlu burs ve kredi ödemelerSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 10:20
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