Okullar ne zaman açılıyor? Hangi sınıflar yüz yüze eğitim alacak? Yüz yüze eğitime kademeli geçiş...
Cumhurbaşkanı Erdoğan okulların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hangi sınıflar okula gidecek? Yüz yüze eğitimi hangi sınıflar alacak? 2., 3., 4., 8., ve 12. sınıflarda da yüz yüze eğitime başlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında okulların ne zaman açılacağına ve hangi sınıfların yüz yüze eğitime geçeceğine de değindi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun bir gündemle toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.50'de başladı.
Yüz yüze eğitimin kapsamı genişliyor
Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok.
2., 3. ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitim başlayacak. 8. ve 12. sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek.
İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 5, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür.https://t.co/ZjpJMJt61w pic.twitter.com/luRLm1hMqt
Okullar ne zaman açılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitime başlayacak sınıflarla ilgili açıklama yaptı.
Daha önce okul öncesi ve 1. Sınıflarda yüz yüze eğitimin başlatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “ İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2., 3. ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek.” dedi.
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