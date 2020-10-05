Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında okulların ne zaman açılacağına ve hangi sınıfların yüz yüze eğitime geçeceğine de değindi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yoğun bir gündemle toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.50'de başladı.

Yüz yüze eğitimin kapsamı genişliyor

Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzısıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel yok.

2., 3. ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitim başlayacak. 8. ve 12. sınıflarda da yüz yüze eğitime geçilecek.

İlk etapta 500 bin öğrencimize ücretsiz tablet bilgisayar vereceğimiz süreci başlattık. Önümüzdeki haftadan itibaren dağıtmaya başlıyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özel Eğitim Okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür.https://t.co/ZjpJMJt61w pic.twitter.com/luRLm1hMqt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 5, 2020

Okullar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüz yüze eğitime başlayacak sınıflarla ilgili açıklama yaptı.

Daha önce okul öncesi ve 1. Sınıflarda yüz yüze eğitimin başlatıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “ İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2., 3. ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek.” dedi.