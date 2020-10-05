Adaylar sınav başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 7 Ekim mesai saati bitimine kadar, ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulama üzerinde de saat 23.59’a kadar yapabilecek.

Başvuru öncesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden engel grubuna ilişkin “Ön kabul ve Taahhüt Beyanı Belgesi"nin ibraz edilmesi gerekiyor.

Sınav ücreti, 06-08 Ekim tarihleri arasında yatırabilecek.

2020-EKPSS İçin Ek Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihi/Öğrenim Düzeyi/Engel Grubu/Engel Bilgilerinin Güncellenmesihttps://t.co/T1DZFGiCMr pic.twitter.com/WImVp5Xltt — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 5, 2020

Daha önce başvuran adaylar da ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sisteminden https://ais.osym.gov.tr sınav merkezi tercihini ya da öğrenim düzeyini değiştirebilecek.