Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. AÖF kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayıp 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 23:30’da sona erecek.

AÖF 2020 güz dönemi kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

AÖF Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzu için tıklayınız.

2020 AÖF ders seçimi nasıl yapılır?

Ders seçimi, işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme tarihinin son günü saat 23:30’a kadar yapılabilir.

Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecek.

Kayıt yenileme için ödemeler nasıl yapılır?

Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından görülebilir ve ödeme yapılabilir.

Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecek.