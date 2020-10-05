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Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim toplantısı
Koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze kapsamı genişletiliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın saat 11'00 de düzenleyeceği basın toplantısıyla alınan yeni kararların detaylarını açıklayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı' ndan yapılan yazılı açıklamada yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlara ilişkin ayrıntıların paylaşılacağı belirtildi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenecek basın toplantısı saat 11:00'de yapılacak.
Yüz yüze eğitime ilişkin alınan yeni kararların detaylarını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklayacak.
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