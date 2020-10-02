Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yerleştirme Sonuçları Raporu'nda, yükseköğretim program kontenjanlarında yapılan rasyonel planlamalar sonucunda 2017'de yüzde 76,45 olan doluluk oranının 2018'de yüzde 84,69'a, 2019'da yüzde 91,36'ya, 2020'de ise yüzde 93,19'a yükseldiği hatırlatıldı.

Raporda ayrıca YKS'nin ilk defa uygulandığı yıla göre, boş kontenjanlarda 71 bin 2 azalma sağlandığı ve ek yerleştirmeyle 2020 yılı kontenjan doluluk oranının artacağının belirtildiği anlatıldı.

Açıklamada, YKS'nin, 3. yılında da olumlu sonuçlar vermeyi sürdürdüğü aktarıldı. Bu olumlu tablonun, "ek yerleştirme" döneminde de kendisini gösterdiği ve boş kontenjanların artık bir sorun olmaktan çıktığı da vurgulandı.

"Ek yerleştirmeye başvuran adayların yüzde 75'i yerleşmiştir"

Bu tablonun, üç yıldır değiştirilmeden uygulanan YKS'nin başarısını bir kez daha kanıtladığı vurgulanan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Bu yıl yükseköğretim kurumlarına yapılan ek yerleştirmeyle birlikte lisans programlarına 14 bin 924 aday, ön lisans programlarına 33 bin 427 aday olmak üzere toplam 48 bin 351 aday daha yükseköğretim kurumlarına yerleşmiştir. Açıköğretim programlarına ise ek yerleştirmede 17 bin 314 aday yerleşmiştir. Geçen sene boş kalan açık öğretim programları kontenjanı da 48 bin 673 iken bu sene 26 bin 886 olmuştur. Diğer bir ifade ile yine geçen seneki gibi bu sene de hem örgün hem açık öğretim programlarında, hem devlet hem vakıf hem de KKTC üniversitelerinde boş kontenjanlar önemli bir oranda azalmıştır. Ek yerleştirmeye başvuruda bulunan 87 bin 310 adayın 47 bin 537'i ön lisans, 18 bin 128’i lisans olmak üzere 65 bin 665 aday bir yükseköğretim programına yerleşerek yükseköğretime dahil olmuştur. Bir başka ifade ile ek yerleştirmeye başvuran adayların yüzde 75'i bir yükseköğretim programına yerleşmiştir."

"Boş kontenjan olgusu bir sorun olmaktan çıkmıştır"

Araştırmada, eğitime erişimde sosyal adalet ve fırsat eşitliğini sağlayan, başarıyı önceleyen, sözel ve sayısal okuryazarlığı arayan, muhakeme ve analiz kabiliyetini öne çıkaran YKS'nin ilk yıl, görünürlük düzeyinde ürettiği önemli ve olumlu sonuçların sistemli bir şekilde devam ettiğinin görüldüğüne vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "YÖK olarak yaptığımız planlamaların kamuoyu önünde verdiğimiz taahhütlere uygun olarak başarılı sonuçlar ürettiğini kamuoyuna hamdolsun büyük bir memnuniyetle ifade etmek isteriz. Bugünkü sonuçlar ile yürütülen titiz çalışmalar sonucu artık yükseköğretimde 'boş kontenjan' olgusu, bir sorun olmaktan çıkmıştır. Yeni YÖK, yükseköğretimle ilgili bütün süreçleri, bilgi, birikim ve tecrübe zemininde, yükseköğretime erişimde ve yükseköğretimin niteliğini geliştirmede eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet kavramlarını da gözeterek yürütmeye devam edecektir" ifadesine yer verildi.