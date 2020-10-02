Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan EBA Destek Noktası'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Akbıyık, öğrencilerin faydalanması amacıyla il merkezinde 21, Yüksekova'da 17, Derecik'te 3, Şemdinli'de 5, Çukurca'da 3 EBA Destek Noktası kurulduğunu söyledi.

"Yeterli hızda internet bağlantısı mevcut"

Bu merkezlerin hafta içi ve hafta sonları hizmet verdiğini belirten İdris Akbıyık, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz bu merkezlerde EBA canlı derslere katılıp ödev, ders notu ve etkinliklere ulaşarak çalışma yapabiliyor. Oluşturduğumuz merkezlerde toplam 650 bilgisayar bulunuyor ve COVID-19 tedbirleri kapsamında aynı anda 650 öğrencimize hizmet verilebiliyor. EBA Destek Noktası olarak belirlenen noktalarımızın hepsinde yeterli hızda internet bağlantısı mevcut. Öğrencilerin sorun yaşamadan derslere katılması için öğretmenlerimiz nöbet usulüne göre yardımcı oluyor. Kent genelinde gezici EBA Destek Noktası kapsamında mobil araçlarımız öğrencilerimizin hizmetine sunulmak üzere hazırlanıyor. Tüm okullarımızda bulunan etkileşimli tahtaların da öğrencilerimizin hizmetine sunulması yönündeki çalışmalarımız devam ediyor."