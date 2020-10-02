Haber Giriş: Kaynak: AA
DGS tercihleri için son gün
[Fotoğraf: AA]
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri bugün sona eriyor. Adaylar internet aracılığıyla tercihlerini bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların tercihlerinin alınma sürecinin bugün sona ereceği uyarısında bulunuldu.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, DGS için bugün son tercih günü olduğu, internet aracılığıyla tercihlerin saat 23.59'da sona ereceği hatırlatıldı.
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