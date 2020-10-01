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Bakan Selçuk: Okul ve servislerdeki personelin HES kodu alındı
Koronavirüs tedbirlerine bir yenisi daha eklendi. Yüz yüze eğitimin başladığı okullarda salgın riskini en aza indirebilmek adına HES sistemi devreye girdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada okul ve servislerde çalışan tüm personelin HES kodunun alındığını ve olası risk durumunun sürekli kontrol edildiğini belirtti.
Her bir çocuğumuzun,— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 1, 2020
velimizin,
öğretmenimizin,
personel ve
servis görevlimizin HES kodu alındı ve olası risk durumu sürekli kontrol ediliyor.
Okullarımızı anlık olarak bilgilendirip
tedbirlerimizi hızla uygulamak için sistemimiz devrede. pic.twitter.com/la1ksucRE4
Bakan Selçuk, ''Okulları anlık olarak bilgilendirip tedbirlerimizi hızla uygulamak için sistemimiz devrede'' dedi.
Etiketler: ziya selçuk Okul servis hes koduSon Güncelleme: 1 Ekim 2020 Perşembe 15:13
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