Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada okul ve servislerde çalışan tüm personelin HES kodunun alındığını ve olası risk durumunun sürekli kontrol edildiğini belirtti.

Her bir çocuğumuzun,

velimizin,

öğretmenimizin,

personel ve

servis görevlimizin HES kodu alındı ve olası risk durumu sürekli kontrol ediliyor.

Okullarımızı anlık olarak bilgilendirip

tedbirlerimizi hızla uygulamak için sistemimiz devrede. pic.twitter.com/la1ksucRE4 — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) October 1, 2020

Bakan Selçuk, ''Okulları anlık olarak bilgilendirip tedbirlerimizi hızla uygulamak için sistemimiz devrede'' dedi.