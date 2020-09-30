Haber Giriş: Kaynak: AA
KPSS ortaöğretim başvurularında son gün
[Fotoğraf: AA]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi için internet aracılığıyla yapılacak başvuruların bugün biteceğini hatırlattı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 2020-KPSS ortaöğretim düzeyi için internetten bireysel başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.
Etiketler: kpss başvuruSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 12:21
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