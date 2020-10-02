Haber Giriş: Kaynak: AA
YKS-Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
7-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerin alındığı 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.
Aygün, "17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Üniversiteye kayıt işlemleri 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak.
Etiketler: yks ek yerleştirme yks son dakika ösymSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 10:46
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