Öğretmenler Günü kutlamaları kapsamında, 81 ilden, öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı göstermiş, projeler gerçekleştirmiş, yetenekli öğrencileri topluma kazandırmış, fedakarlıkları ve diğer nitelikleriyle farklılıklar ortaya koymuş, "eğitimde fark yaratan 81 öğretmen" belirlendi.

Şehit öğretmen yakınları ile, engelli öğretmenler ile yurt dışında görev yapanların da arasında bulunduğu öğretmenler, başkentte ağırlanacak.



Engellere aldırmadan mesleğine devam ediyor



Kayseri Melikgazi Hikmet Bozan Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni görme engelli Nuri Cankurt, Kayseri'de 2008 yılında eğitim-öğretim döneminin ilk günü atandığı okuluna giderken art arda iki servis aracının çarpması sonucu görme yetisini büyük oranda kaybetti.

Tedavi sürecinin ardından kısa süre içerisinde görme engelli öğretmen arkadaşlarından "konuşan bilgisayar"ı kullanmayı öğrenen Cankurt, okulda COVID-19 döneminde EBA'yı en fazla kullanan öğretmen oldu.



Okul dışında ücretsiz dersler de veriyor



Cankurt, öğrencilere okul dışında ücretsiz olarak haftada iki saat sosyal bilgiler dersiyle ilgili konu anlatımı ve soru çözümlerinde yardımcı oluyor.



Bu eğitimden yararlanan öğrencilerinden biri 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldı, 20'den fazla öğrencisi de bursluluk sınavını kazandı.

Sosyal bilgiler dersiyle ilgili akıllı defter çalışmalarını tamamlayan Cankurt'un, 2003 yılında yayımlanmış bir T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı bulunuyor.



Cankurt, Türkiye genelindeki engelli öğrencilere 2016 yılından beri EKPSS'ye yönelik uzaktan eğitim yoluyla ücretsiz tarih dersi de anlatıyor.



Kız çocuklarını okula göndermeyen aileleri ikna etti



Yavuz Sultan Selim İlkokulu sınıf öğretmenlerinden İsa Güngör, Van'ın Erciş ilçesine bağlı bir köy ilkokulunda görev yaptığı sırada, çeşitli nedenlerle kız çocuklarını okula göndermeyen aileleri ikna etti.

Burada 4 öğrencinin ilkokula devam etmesini, ilkokul mezunu 2 öğrencinin de ortaokula başlamasına vesile olan Güngör, köydeki aileleri ziyaret ederek okuma yazmanın önemini anlattı.



Türk kültürünü Fransa'ya tanıttı



Paris Eğitim Ataşeliği Mer ve Çevresi Türkçe Öğretmeni Derya Oğuz, Türk kültürünü yurt dışında tanıtmak ve sevdirmek amacıyla "Kahramanım Elimden Gelir" projesini geliştirdi.



Buradaki Türk kadınlarına, Türk kültürünün kahramanlarını kendi el emekleriyle üretebilmeleri için örgü kursu veren Oğuz, kursta üretilen ürünleri Türkçe derslerinde materyal olarak kullandı.



Oğuz, kursta üretilen Türk kültürüne ait ögeleri yıl sonu sergilerinde Fransız toplumuna da tanıttı.



Proje kapsamında kahramanlarla ilgili yazdığı Fransızca metinleri öğrencileriyle birlikte derslerde ve milli kutlamalarda müzikli olarak canlandıran Oğuz'un, Fransa'da ilgi ve beğeniyle karşılanan "Karagöz et Hacivat", "Keloğlan et Son Vélo Eolien" isimli eserleri de bulunuyor.



Öğrencileri şiir ve hikaye dalında ödüller aldı



Hamburg Eğitim Ataşeliği kadrosunda Stadtteilschule am Hafen okulunda Türkçe ve Türk kültürü öğretmeni olarak görev yapan ve aynı zamanda Almanca öğretmeni olan Oğuzhan Turgay Özdemir, 2017'de atandığı Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesinde Yaratıcı Yazarlık Kulübünü kurdu.



Özdemir'in yazma tekniklerini öğrettiği öğrencileri, şiir dalında İstanbul altıncılığı, hikaye dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği, hikaye üslubu dalında Sabahattin Ali Özel Ödülü, Amerikan Ulusal Roman Yazma Yarışmasında derece ödülleri aldı.



Erasmus Projesi kapsamında Freie Universität Berlin'de Alman kökenli ABD'li yazar Gregor Hens tarafından uzaktan eğitimle verilen yazarlık kursunu başarıyla tamamlayan Özdemir'e, bir dizi senaryosu yazması teklif edildi.

Özdemir'in, Hamburg'taki görevine atanması nedeniyle çalışmalarına başladığı dizi senaryosu yarım kaldı.



"Sanat Ağacım" projesiyle öğrencilerin yaratıcı yönlerini öne çıkardı



Kayseri'nin İncesu ilçesindeki Üçkuyu İlkokulunda müdür yetkili öğretmen olarak görev yapan Harun Dağlı, önceki yıllarda ana sınıfı olarak kullanılan ancak sonra depo, kömürlük ve benzeri ihtiyaçlar için kullanılan dersliğin tadilatını yaparak eğitim-öğretim hizmetine açtı.



Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan işletmelerdeki hayırsever iş adamlarının yardımlarıyla okulun tadilat ve yenilenmesini sağlayan Dağlı, okul bahçesinin güzelleştirilmesi için 250 metrekare alanı çimlendirdi ve ağaç dikti.



Dağlı, Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dil becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen eTwinning faaliyeti kapsamında, "Sanat Ağacım/My Art Tree" isimli projeyle öğrencilerin yaratıcı yönlerini öne çıkardı ve sanat görüşlerini geliştirmeye çalıştı.



Dağlı, "Sanat Ağacım/My Art Tree" projesiyle Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi Ödülü'nü aldı.

Geçen yıl, COVID-19 nedeniyle 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında 81 ilden seçilen ve eğitimde fark oluşturan öğretmenlerle çevrim içi ortamda bir araya gelinmişti.