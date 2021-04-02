Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14 Mart 2021'de uygulanan 2021-MEB-EKYS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.
Cevap anahtarlarına 10 gün süreyle erişilebilecek
Öte yandan, adaylar 2021-MEB-EKYS cevap anahtarlarına da "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı ÖSYM
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