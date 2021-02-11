Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) başvurularının bugün sona ereceğini hatırlattı.

ÖSYM'nin sosyal medya hesabındaki duyuruda, "2021-MEB-EKYS için 11 Şubat 2021 tarihi son başvuru günüdür. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru bugün saat 23.59'da sona erecek." ifadesi kullanıldı.

Adaylar başvurularını, elektronik ortamda başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirebilecek.

Başvuruda Hayat Eve Sığar (HES) kodu isteneceğinden adayların, başvuru yapmadan veya başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodu edinmeleri gerekecek.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine, Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki "2021-MEB-EKYS Kılavuzu"nda yer alıyor.