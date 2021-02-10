Okullarda yüz yüze eğitime yeniden başlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın köy okullarında yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayacağını duyurmasının ardından öğretmen ve öğrenciler buluşacakları günün heyecanını yaşıyor.

Bazı illerdeki köy okulları da, okul idarecileri, öğretmen, hizmetli ve veliler, gönüllülük esasıyla yürüttükleri çalışmayla yüz yüze eğitime hazırlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Sınıflar koronavirüs kurallarına göre hazırlanıyor

Yurt genelinde köy ve benzeri seyrek nüfuslu ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olması dolayısıyla Ardahan'daki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu/Ortaokulu ve Sulakyurt 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu'nda da hazırlıklar yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) kurallarına uyulacak şekilde verilecek eğitime yönelik hazırlıkların tamamlandığı okullardaki okul idarecileri ve öğretmenlerin yanı sıra bazı veliler ile öğrenciler de gelip hazırlıklara destek oldu.

[Fotoğraf: AA]

Hazırlıklar kapsamında okullar tamamen temizlenip dezenfekte edilirken katlara dezenfektanlar yerleştirildi.

Sınıflardaki sıraların aralığının yeniden düzenlendiği hazırlıklar çerçevesinde, sosyal mesafeye dikkati çeken uyarı yazıları sınıf ve koridorlara asıldı.

[Fotoğraf: AA]

Eğitimciler ile veliler kolları sıvadı

Samsun'un Ayvacık ilçesine 20 kilometre uzaklıkta kırsal mahallede yer alan 12 derslikli Terice İlkokulu ve Ortaokulu idarecileri, öğretmen ve hizmetlileri ile veliler, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlanacak köy okullarında okuyan öğrenciler için harekete geçti.

Öğrencilerin rahat ortamda eğitim öğretim görmesi için bir araya gelen okul müdürü Muhammed Recep Güneysu, müdür yardımcıları İsmail Çelik ve Samet Arslan, görsel sanatlar öğretmeni Uğur Demirkol, teknoloji tasarım öğretmeni Mehmet Mustafa Çabakçor ile hizmetliler, takım elbise ve kravatlarını çıkarıp kollarını sıvadı.

[Fotoğraf: AA]

Aldıkları boya ve malzemelerle okulun boya, temizlik ve onarımını yapan görevler, yıpranmış alanlarının tadilatını gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Kütüphane, hayırseverlerin desteğiyle kitaplarla doldu

Ekip, kütüphanesi bulunmayan okula kullanılmayan malzemelerinden yaptıkları kitaplık ve dolaplarla kütüphane kurdu. Daha sonra da ekip, hayırseverlerin desteğiyle kütüphaneyi kitaplarla doldurdu.

15 Temmuz Şehitler ile Atatürk Köşesi oluşturulan okulda öğrencilerin teneffüste vakit geçirdikleri oyun parkı ile bahçeye fidan da dikildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2017'de yaptırılan yemekhane ve konferans salonunun bakım onarımı da yapılarak temizlendi.

[Fotoğraf: AA]

Edirne'deki okullarda da hazırlık imece usulü

Edirne'deki köy okulları da idareci, öğretmen, hizmetli, veli ve köy sakinleri tarafından el birliğiyle eğitim öğretime hazırlanıyor.

İlkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirlenmesiyle köy okullarında 15 Şubat Pazartesi günü çalacak ders zilinin telaşı başladı.

[Fotoğraf: AA]

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okulları kontrol ederek hazırlıkları denetlerken, okullarda temizlik çalışmaları sürüyor.

Yüz yüze eğitimin başlayacağı Tayakadın Şehit Cem Havale Ortaokulu ve İlkokulunda da hummalı çalışma sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Veliler gönüllü olarak çalışıyor

Merkeze bağlı 8 köyden 55 öğrencinin taşımalı sistemle geldiği 185 mevcutlu okul, idareci, öğretmen, hizmetli, veli ve köylüler tarafından eğitime hazırlanıyor.

Veliler, okuldaki temizlik çalışmalarına gönüllü olarak katılıp cam siliyor, kütüphaneyi temizliyor. Köylüler de okulun eksiklerinin giderilmesinde idarecilere yardımcı oluyor.