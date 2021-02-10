Köy okulları, yüz yüze eğitime 'imece' usulü hazırlanıyor
Salgın nedeniyle eğitime ara verilen okullarda ders zilinin çalmasına sayılı günler kaldı. 15 Şubatta eğitime başlayacak köy okullarında hazırlıklar imece usulüyle yapılıyor.
Okullarda yüz yüze eğitime yeniden başlanıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın köy okullarında yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayacağını duyurmasının ardından öğretmen ve öğrenciler buluşacakları günün heyecanını yaşıyor.
Bazı illerdeki köy okulları da, okul idarecileri, öğretmen, hizmetli ve veliler, gönüllülük esasıyla yürüttükleri çalışmayla yüz yüze eğitime hazırlanıyor.
Sınıflar koronavirüs kurallarına göre hazırlanıyor
Yurt genelinde köy ve benzeri seyrek nüfuslu ilk ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olması dolayısıyla Ardahan'daki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu/Ortaokulu ve Sulakyurt 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu'nda da hazırlıklar yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) kurallarına uyulacak şekilde verilecek eğitime yönelik hazırlıkların tamamlandığı okullardaki okul idarecileri ve öğretmenlerin yanı sıra bazı veliler ile öğrenciler de gelip hazırlıklara destek oldu.
Hazırlıklar kapsamında okullar tamamen temizlenip dezenfekte edilirken katlara dezenfektanlar yerleştirildi.
Sınıflardaki sıraların aralığının yeniden düzenlendiği hazırlıklar çerçevesinde, sosyal mesafeye dikkati çeken uyarı yazıları sınıf ve koridorlara asıldı.
Eğitimciler ile veliler kolları sıvadı
Samsun'un Ayvacık ilçesine 20 kilometre uzaklıkta kırsal mahallede yer alan 12 derslikli Terice İlkokulu ve Ortaokulu idarecileri, öğretmen ve hizmetlileri ile veliler, 15 Şubat'ta yüz yüze eğitime başlanacak köy okullarında okuyan öğrenciler için harekete geçti.
Öğrencilerin rahat ortamda eğitim öğretim görmesi için bir araya gelen okul müdürü Muhammed Recep Güneysu, müdür yardımcıları İsmail Çelik ve Samet Arslan, görsel sanatlar öğretmeni Uğur Demirkol, teknoloji tasarım öğretmeni Mehmet Mustafa Çabakçor ile hizmetliler, takım elbise ve kravatlarını çıkarıp kollarını sıvadı.
Aldıkları boya ve malzemelerle okulun boya, temizlik ve onarımını yapan görevler, yıpranmış alanlarının tadilatını gerçekleştirdi.
Kütüphane, hayırseverlerin desteğiyle kitaplarla doldu
Ekip, kütüphanesi bulunmayan okula kullanılmayan malzemelerinden yaptıkları kitaplık ve dolaplarla kütüphane kurdu. Daha sonra da ekip, hayırseverlerin desteğiyle kütüphaneyi kitaplarla doldurdu.
15 Temmuz Şehitler ile Atatürk Köşesi oluşturulan okulda öğrencilerin teneffüste vakit geçirdikleri oyun parkı ile bahçeye fidan da dikildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2017'de yaptırılan yemekhane ve konferans salonunun bakım onarımı da yapılarak temizlendi.
Edirne'deki okullarda da hazırlık imece usulü
Edirne'deki köy okulları da idareci, öğretmen, hizmetli, veli ve köy sakinleri tarafından el birliğiyle eğitim öğretime hazırlanıyor.
İlkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitimin usul ve esaslarını belirlenmesiyle köy okullarında 15 Şubat Pazartesi günü çalacak ders zilinin telaşı başladı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okulları kontrol ederek hazırlıkları denetlerken, okullarda temizlik çalışmaları sürüyor.
Yüz yüze eğitimin başlayacağı Tayakadın Şehit Cem Havale Ortaokulu ve İlkokulunda da hummalı çalışma sürüyor.
Veliler gönüllü olarak çalışıyor
Merkeze bağlı 8 köyden 55 öğrencinin taşımalı sistemle geldiği 185 mevcutlu okul, idareci, öğretmen, hizmetli, veli ve köylüler tarafından eğitime hazırlanıyor.
Veliler, okuldaki temizlik çalışmalarına gönüllü olarak katılıp cam siliyor, kütüphaneyi temizliyor. Köylüler de okulun eksiklerinin giderilmesinde idarecilere yardımcı oluyor.
- 15:41
- 15:40
- 15:38
- 15:44
- 15:38