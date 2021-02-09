Bologna sürecinde, ülke karnelerini değerlendirmek ve yeni hedefler belirlemek amacıyla belli aralıklarla bakanlar seviyesinde toplantılar düzenleniyor.

Son toplantı, 19 Kasım 2020'de İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı. Ülkelerin yükseköğretim alanındaki karneleri çıkarıldı.

YÖK Başkanı Saraç, yayımlanan rapora göre Türk yükseköğretiminin 2018 yılından itibaren büyük bir ivme yakaladığını söyledi.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında birçok alanda öne çıkmayı başardığını belirtti.

Türkiye, Avrupa Yükseköğretim Alanı'nı oluşturmak üzere başlatılan Bologna Sürecine 2001'de üye oldu.

Bologna Sürecine tam üyeliği olan ülke sayısı ise 49'a yükseldi.

