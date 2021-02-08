Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursluluk sınavı başvuruları başladı
[Fotoğraf: AA]
Milli Eğitim Bakanlığı, ilk ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için başvurular alınmaya başlandı. Başvurular 26 Şubat'a kadar sürecek.
"İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021"i internet sitesinden yayımladı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS, 25 Nisan saat 10.00'da yapılacak. Başvurular, 26 Şubat'a kadar alınacak.
Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin müracaatı, okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacak.
Sınav giriş yeri ilanı, sınav tarihinden en az 7 gün önce, sonuçlar ise 18 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
Öğrenciler, kılavuz ve ilgili mevzuata "www.meb.gov.tr" ve "odsgm.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.
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