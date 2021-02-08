Haber Giriş: 8 Şubat 2021 Pazartesi 10:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YÖK, uzaktan eğitim sürecini anketle analiz edecek
YÖK tarafından öğrenci ve akademisyenlere yapılacak anket çalışması ile pandemi sürecindeki uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), küresel salgın sürecinde online olarak sürdürülen eğitim öğretimin değerlendirilmesi amacıyla üniversitelerdeki öğretim elemanları ve öğrenciler için anket düzenliyor.
YÖK tarafından gerçekleştirilecek bu anket çalışması ile pandemi sürecinde verilen uzaktan öğretim süreci tüm boyutlarıyla analiz edilecek.
"Öğrenci" ve "akademisyenler"e olmak üzere iki ayrı grupta yapılacak anketin önümüzdeki bahar yarıyılı ile ilgili planlamalara da ışık tutması bekleniyor.
Üniversiteler ve diğer paydaşların görüşlerine sık sık başvuran YÖK, bu anketin sonuçlarını başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili diğer bakanlıklar ve kurumlar ile de paylaşmayı hedefliyor.
Etiketler: Yüksek Öğrenim YÖK
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