Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2019 yılında oluşturulan “Mesleğim Hayatım” platformu ile mesleki ve teknik eğitimle ilgilenen her kesimden insan bu eğitimlerle ilgili detaylı ve güncel bilgilere ulaşabiliyor.

Platform, Avrupa Birliği Ajansı olan Avrupa Eğitim Vakfı tarafından hazırlanan “Kariyer Rehberliğinde Uluslararası Trendler ve İnovasyon” 2020 Yılı Değerlendirme Raporu’nda "Kariyer Rehberliğinde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanıldığı Yenilikçi Örnekler" arasında gösterildi.

Raporda platformla ilgili bilgi verildi

Raporda, farklı mesleklerdeki başarı hikayelerine, kursiyerlerin eğitimine, kariyer fırsatlarına ve Türkiye’de mesleki eğitimin özelliklerine yer verildi.

Kolay erişim özelliği ve öğrenci, öğretmen, mezun ve veliler için farklı içerikler sunulması, platformun yenilikçi bir örnek olarak değerlendirilmesinde önemli rol oynadı.

Kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor

Platformla ilgili değerlendirmeyi memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik eğitimde atılan adımların arasında rehberlik hizmetlerinin önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

Özer, platformun kurulduktan birkaç ay sonra 2019’daki Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirmelerinde ziyaret sayısının yaklaşık 1 milyon 700 bin düzeyine ulaştığını ve 2020’de bu oranın 2 milyonun üzerine çıktığını açıkladı.

Platforma kısa süre içinde alanında uzman kişilerle röportajlar, sosyal ve kültürel etkinlik takvimleri ve mesleki eğitime ilişkin güncel makaleler de eklenecek.