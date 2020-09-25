Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni eğitim öğretim dönemi uzaktan eğitim yoluyla başlatıldı.

EBA’ya nasıl giriş yapılır?

EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

EBA üzerinden sunulacak alt yapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. EBA canlı ders uygulaması aracılığıyla öğretmenler öğrencilerle her gün canlı ders yapabilecek. Bu uygulamanın dışında öğretmenler, tercih ettikleri çevrim içi uygulamalarla canlı ders çalışmaları gerçekleştirecek.

"Bağlantı sorunları çökme değil"

Zaman zaman yaşanan bağlantı sorunlarının tekrarlanmaması için çalıştıklarını aktaran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları söyledi:

"Biz buna çökme de demiyoruz. Tekil olarak, lokal olarak her zaman sorun olur, ileride de olur. Bunun olmaması için gayretimiz ve bu saldırıların nereden, nasıl geldiğinin çok teknik ayrıntıları var."