e-YDS yarın, TUS ve STS Tıp Doktorluğu pazar günü yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2026/9 Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de e-sınav merkezlerindeki 46 salonda düzenlenecek.

Sınava 5 bin 322 aday katılacak. Adaylar, saat 13.45'te başlayacak sınava saat 13.30'dan sonra alınmayacak.

Adaylara 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ise 30 dakikaya kadar ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav sonuçları sınavın uygulandığı gün açıklanacak.

TUS 14 ilde, STS Tıp Doktorluğu Ankara'da düzenlenecek

2026-TUS 2. Dönem, 14 il ve 15 sınav merkezinde Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi şeklinde yapılacak. Temel Tıp Bilimleri Testi için 67 bina ve 1224 salon, Klinik Tıp Bilimleri Testi için 67 bina ve 1270 salon kullanılacak.

Temel Tıp Bilimleri Testine 35 bin 930, Klinik Tıp Bilimleri Testine 37 bin 109 aday katılacak.

STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem ise yalnız Ankara'da iki aşama olarak düzenlenecek. Birinci aşama için bir bina ve 4 salon, ikinci aşama için 5 bina ve 82 salon kullanılacak.

Birinci aşamaya 51, ikinci aşamaya 1577 aday katılacak. Temel Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu birinci aşaması saat 10.15'te, Klinik Tıp Bilimleri Testi ile STS Tıp Doktorluğu ikinci aşaması saat 14.45'te başlayacak.

İki sınav için testler 100 çoktan seçmeli sorudan oluşacak. Adaylara 135 dakika cevaplama süresi verilecek. Öğleden önceki oturumlar 12.30'da, öğleden sonraki oturumlar 17.00'de sona erecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar TUS için 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınavların sonuçları 17 Eylül'de açıklanacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak.

Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

"9 bin 90 kişi sınavlarda görev alacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 3 ayrı sınavı hafta sonu yapacaklarını ifade etti.

Ersoy, sınavlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Hafta sonu düzenlenecek e-YDS, TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları, adayların eğitim ve mesleki hayatları için önem arz etmektedir. ÖSYM olarak adayların emeklerinin karşılığını alabilecekleri, güvenli, adil sınav ortamı oluşturmak bizlerin önceliğidir. Emniyet görevlisi dahil 9 bin 90 kişi sınavlarda görev yapacak. Sınavlara başvuran 167 engelli aday için uygun sınav ortamı oluşturuldu. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu. Bu kapsamda 320 aday bu haktan yararlandı. Sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."