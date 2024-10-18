Duman 7.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 18.10.2024 10:16

e-YDS yarın 4 ilde yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), yarın Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/11) yapılacak.

e-YDS yarın 4 ilde yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS/11, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 46 e-Sınav salonunda düzenlenecek.

İngilizce ve Farsça olarak uygulanacak sınava 5 bin 156 aday katılacak. Sınav sırasında emniyet görevlileri dahil 317 kişi görev alacak.

Yarın saat 13.45'te başlayacak sınav, saat 16.45'te sona erecek. Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

Nüfus müdürlükleri açık tutulacak

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

ETİKETLER
ÖSYM YDS
Sıradaki Haber
Okulların başlama ve bitiş saatlerini ilgili valilik belirleyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:59
Azerbaycan'ın bağımsızlığının 33. yılı
10:35
İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'daki saldırılarını genişlettiğini duyurdu
10:28
Türk Yeşil Finans Konseyi kurulması için çalışmalar hızlandırılacak
10:39
Adıyaman'da Roma dönemine ait oda mezar bulundu
10:22
Brent petrolün varil fiyatı 74,37 dolar
10:21
İstanbul'da FETÖ operasyonu: Sözde sorumlu yakalandı
Zigana Dağı sonbahar renklerine büründü
Zigana Dağı sonbahar renklerine büründü
FOTO FOKUS
Aksaray'da otobüs devrildi: 7 kişi hayatını kaybetti
Aksaray'da otobüs devrildi: 7 kişi hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ