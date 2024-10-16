Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 16.10.2024 18:13

Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 58 akademisyen alınacak. Kadrolara başvurular, bugünden itibaren 15 gün süreyle internet adreslerinden yapılabilecek

Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Edebiyat, Fen, Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, Orman fakülteleri ile Maçka Meslek Yüksekokuluna 1'er profesör atanacak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 5, Mühendislik Fakültesine 4, Edebiyat ve Mimarlık fakültelerine 3, Diş Hekimliği, Sürmene Deniz Bilimleri ve Fen fakülteleri ile Sürmene Abdullah Kanca ve Maçka meslek yüksekokullarına 2, Orman Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri ve Arsin meslek yüksekokullarına 1'er doçent görevlendirilecek.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine 6, Diş Hekimliği Fakültesine 5, Edebiyat ve Mühendislik fakültelerine 4, Eczacılık, Fen, Of Teknoloji ve Sürmene Deniz Bilimleri fakülteleri ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna 1'er doktor öğretim üyesi alınacak.

Kadrolara başvurular, bugünden itibaren 15 gün süreyle "bys.ktu.edu.tr" ve "online.ktu.edu.tr" internet adreslerinden yapılabilecek.

ETİKETLER
İstihdam Akademisyen Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sıradaki Haber
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:30
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:03
Bakan Yerlikaya, Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti
17:46
Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı başlıyor
17:42
Avustralya, Ukrayna'ya 49 tank gönderecek
17:39
Elazığ Şehir Hastanesi deprem izolatörleri sayesinde güvenle hizmet verdi
17:31
Arap Birliği, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kınadı
İsrail saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlılar için cenaze töreni düzenlendi
İsrail saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlılar için cenaze töreni düzenlendi
FOTO FOKUS
Depremde binanın çatısından düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldular
Depremde binanın çatısından düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ